L’uomo, proprietario di un agriturismo a Roccelletta di Borgia è morto dopo essere stato travolto da un escavatore mentre stava lavorando nel terreno di sua proprietà

Borgia (CZ) – Un uomo, proprietario di un noto agriturismo a Roccelletta di Borgia, nel catanzarese, è morto dopo essere stato travolto da un mini escavatore. L’uomo, Giuseppe Ponterio, 84 anni, stava lavorando in un terreno di proprietà in località Vallo di Borgia quando, il mezzo si è improvvisamente capovolto. I familiari hanno lanciato subito l’allarme e sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha provveduto a trasportare il pensionato in ospedale. L’uomo è morto durante ala notte a causa di alcune complicanze.