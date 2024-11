Il mezzo meccanico sarebbe finito in un avvallamento del terreno e l’uomo avrebbe perso l’equilibrio rimanendone travolto

Un poliziotto libero dal servizio, Andrea Arena, di 43 anni, è morto, a Caulonia Marina, dopo essere stato travolto, per cause in corso di accertamento, da una motozappa che stava conducendo.



Arena, che svolgeva servizio nel Commissariato di Siderno, si è recato, assieme al padre, in un terreno di proprietà di quest’ultimo per ararlo. Il mezzo meccanico è finito in un avvallamento del terreno. Arena ha perso l’equilibrio ed è caduto, rimanendo travolto. Il poliziotto è morto all’istante.



A dare l’allarme è stato il padre della vittima che ha chiamato il servizio di soccorso 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica.