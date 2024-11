Tragico incidente sul lavoro a Vibo. Un 78enne, Giuseppe Rubino, è morto mentre stava lavorando in un terreno in località Sant’Anna. In base a una prima ricostruzione è stato travolto dalle lame di una motozappa. L’allarme è stato lanciato da un familiare che, preoccupato per il mancato rientro a casa dell’anziano, si era diretto in campagna trovando il 78enne riverso a terra. Vani i tentativi di soccorso messi in atto dal personale del 118. Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Le lesioni riportate dalla vittima, che potrebbe avere perso l'equilibrio a causa dell'orografia del terreno sul quale stava lavorando, sarebbero state tali da risultare fatali.