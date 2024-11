Traffico ferroviario bloccato. Sul posto la polfer i carabinieri della compagnia di Scalea

Una uomo, cittadino tedesco, è morto a Belvedere Marittimo, investito da un treno regionale diretto a Reggio Calabria mentre attraversava i binari. Secondo quanto si è appreso, l’impatto è stato violentissimo e non avrebbe lasciato scampo alla vittima, deceduta sul colpo. La tragedia in località Calabaia, 200 metri a sud della stazione di Belvedere. Il 52enne, Hebert Tepel, secondo una prima ricostruzione, zaino in spalla, stava camminando lungo i binari e, probabilmente a causa del maltempo, non ha sentito arrivare il convoglio regionale Sapri-Reggio Calabria, venendo travolto. Sul posto sono stati trovati lo zaino da campeggio ed un saccopelo. Presenti per i rilievi del caso i carabinieri della compagnia di Scalea e la polfer che ha avviato le indagini.