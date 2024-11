Una fiaccolata per ricordare Ludovico Lombardo, il giovane di 24 anni travolto ed ucciso da un treno, nella sera di domenica, a Roccella Jonia.

Proprio nella cittadina della Locride, ieri sera, si sono date appuntamento migliaia di persone che hanno illuminato con le fiaccole le vie principali, partendo proprio dal luogo nel quale il povero Ludovico ha trovato la morte, mentre, con la sua bicicletta – che trasportava a mano – stava attraversando i binari della linea ferroviaria, proprio mentre un treno proveniva da Reggio Calabria.

Tantissimi gli amici ed i conoscenti di Ludovico che ieri sera hanno voluto tributare un ultimo saluto ad un giovane molto amato ed apprezzato dall’intera comunità di Roccella Jonica, rimasta attonita e sconvolta dalla notizia giunta tragicamente nella serata di domenica. Una famiglia ben voluta, quella di Ludovico. Ed è proprio per stringersi a loro che i tanti partecipanti alla fiaccolata hanno inteso marciare in silenzio, per fornire un segno di profonda vicinanza e dolore nel ricordo di un giovane che ha trovato la morte in modo inaspettato, in un’afosa domenica d’inizio agosto.