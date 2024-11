Protagonista del singolare episodio un dipendente di Locride Ambiente a Siderno, che fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente occorso questa mattina ad un dipendente della Locride Ambiente di Siderno che, nel traffico dell’ora di punta, si è dovuto fermare per sostituire una ruota del mezzo in uso per la raccolta rifiuti. Qualcosa però va storto e l’uomo, che fortunatamente ha riportato solo un trauma toracico, rimane travolto dal camion che lui stesso conduceva.

I soccorsi tuttavia non sono immediati. Sul posto giunge prima un’ambulanza fuori servizio, mentre per quella di turno si è dovuto attendere circa 40 minuti, rimasta bloccata per riparare a sua volta una ruota sgonfia. Le notizie acquisite fino a questo momento sembrano essere confortanti, ma si resta in attesa di ulteriori conferme e dell'esito di tutti gli accertamenti in corso. Non è chiaro infatti se il sinistro sia avvenuto per l'esplosione dello pneumatico o se abbia ceduto all'improvviso il cric.

Intanto la governance di Locride Ambiente, i dipendenti e i collaboratori esprimono piena solidarietà e rappresentano la propria vicinanza al giovane lavoratore. «La società – si legge in una nota - è pronta a collaborare pienamente per l'esatta ricostruzione della dinamica dell'episodio».