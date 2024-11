Altre due persone sono rimaste ferite in maniera lieve tra cui una ragazza in gravidanza. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Disagi al traffico e strada chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso

Tragico incidente stradale nella notte sulla stada statale 18 nel comune di Nocera Terinese in prossimità del Villaggio del Golfo. Tre le vetture coinvolte: una Smart, una Fiat Panda ed una Ford Focus.



Feriti in modo grave il conducente della Smart e la coppia a bordo della Fiat Panda. Il conducente di quest'ultima, rimasto incastrato nell'abitacolo, tra le lamiere, è stato estratto dal personale dei vigili del giorni. Feriti in modo lieve i due passeggeri a bordo della Ford Focus, il conducente ed una ragazza in stato interessante.





Sul posto i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e del distaccamento volontario di Martirano Lombardo che hanno provveduto anche alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale e tre ambulanze del 118 per l'immediato trasporto in ospedale dei feriti. Disagi sulla statale 18 chiusa al transito in ambedue sensi di marcia fino al termine delle operazioni di soccorso.