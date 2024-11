Due le auto coinvolte. Sul posto Vigili del fuoco, sanitari del 118, Polizia stradale e Anas per i rilievi del caso

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull'autostrada del Mediterraneo, nel Cosentino al km 261. Due le auto coinvolte, una Fiat Freemont e una volkswagen t-roc.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Cosenza e i sanitari del 118 per le cure dei feriti e il successivo trasporto in ospedale. Sul posto per i rilievi del caso anche Polizia stradale e Anas.