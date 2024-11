Nell'impatto, avvenuto in via Malaterra, sono stati coinvolti il conducente del motociclo ed un uomo con il figlio che transitavano a bordo di una fat bike

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Lamezia Terme, via Malaterra. Nell'impatto sono stati coinvolti il conducente di uno scooter ed un uomo con il suo bambino che transitavano su una bici elettrica.

Sul luogo dell'accaduto sono Interventi i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro (distaccamento di Lamezia) che, congiuntamente al personale sanitario del Suem118, hanno soccorso i feriti, assicurandoli su barella, prima di trasferirli successivamente in ospedale. Per il bambino si è reso necessario il trasferimento con ausilio dell'elisoccorso. L'intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi. Sul posto anche la polizia locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro