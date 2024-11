Temporanea ritirata dell'anticiclone africano su tutta la Regione con generale calo delle temperature e locale instabilità. Ecco di seguito le previsioni meteo per il weekend.

Il meteo di sabato in Calabria

Per la giornata di oggi 10 settembre ci attendiamo bel tempo su tutta la Calabria fin dal mattino con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi specie sulle aree tirreniche, ma senza rischio di precipitazioni. Bel tempo anche lungo tutti i litorali marini con sole splendete su tutta la costa jonica da Roseto Capo Spulico fino a Roccella, mentre avremo cieli poco nuvolosi su tutta la costa tirrenica da Praia a mare fino a Scilla, in un contesto ancora estivo seppur meno caldo rispetto alla giornata odierna. Temperature in calo ovunque con valori compresi tra i 29°C e i 31°C sulle coste tirreniche, mentre si avrà ancora la sensazione di caldo sulle coste joniche a causa dei venti di caduta che si andranno a creare. Venti generalmente deboli da ovest e mari poco mossi.

Il meteo di domenica in Calabria

Per la giornata di domenica 11 settembre avremo un notevole calo delle temperature su tutta la Calabria: si avrà una differenza di circa 5°C rispetto agli ultimi giorni con valori massimi che sulle coste non supereranno i 28°C. Il tutto accompagnato da locale instabilità a partire dal cosentino tirrenico nel tardo mattino per poi espandersi a macchia di leopardo lungo tutte le coste tirreniche e relative zone interne. Stabile invece altrove con cieli che si manterranno poco nuvolosi. Lungo i litorali avremo una giornata variabile specie sul comparto tirrenico con possibili piovaschi tra Praia a mare e Pizzo e tra Tropea e Scilla; Più soleggiato invece lungo i litorali jonici dove avremo qualche nuvola ma senza precipitazioni. Venti in rinforzo con raffiche moderate dai quadranti occidentali e mari generalmente poco mossi.