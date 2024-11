La scossa con epicentro a San Pietro di Caridà, nel Reggino, avvertita anche nella provincia vibonese. Nessun danno a persone o cose

T r e m a a n c o r a l a t e r r a i n C a l a b r i a . U n a s c o s s a d i t e r r e m o t o d i m a g n i t u d o 3 . 8 s i è v e r i f i c a t a q u e s t a n o t t e n e l R e g g i n o a l l e o r e 1 . 3 1 . I l s i s m a , c o n e p i c e n t r o a 3 c h i l o m e t r i d a S a n P i e t r o d i C a r i d à , è s t a t o r e g i s t r a t o d e l l ' i s t i t u t o n a z i o n a l e d i t e c n o l o g i a e v u l c a n o l o g i a a d u n a p r o f o n d i t à d i 1 0 k m . G l i a l t r i c o m u n i p i ù v i c i n i a l l ' e p i c e n t r o s o n o D i n a m i , S e r r a t a , C a n d i d o n i . L a s c o s s a è s t a t a i n f a t t i d i s t i n t a m e n t e a v v e r t i t a d a l l a p o p o l a z i o n e a n c h e n e l V i b o n e s e . P o c h i m i n u t i d o p o s e m p r e n e l l a s t e s s a z o n a s o n o s t a t e r e g i s t r a t e a l t r e t r e s c o s s e d i m i n o r e i n t e n s i t à . N o n s i r e g i s t r a n o a l m o m e n t o d a n n i a p e r s o n e o c o s e .