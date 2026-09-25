La circolazione ferroviaria resta sospesa tra Nocera Terinese e Lamezia Terme Centrale. I problemi iniziati alle 12 di oggi, 25 settembre, stanno provocando pesanti ripercussioni lungo la linea Paola-Reggio Calabria, con Frecce e Intercity fermi, corse limitate e modifiche ai percorsi. Secondo quanto emerso, un treno avrebbe travolto alcuni cavi elettrici, causando i problemi alla linea che hanno reso necessario lo stop alla circolazione. Sono in corso le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo l'aggiornamento diffuso alle 15:30, lo stop è ancora necessario per consentire le verifiche tecniche alla linea elettrica. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono accumulare ritardi, mentre per i Regionali sono previste anche limitazioni di percorso e cancellazioni.

Tra i convogli interessati c'è il Frecciarossa 9588 Reggio Calabria Centrale-Torino Porta Nuova: nei pressi di Falerna è previsto il cambio del materiale rotabile per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio.

Pesanti modifiche anche per diversi Intercity. L'IC 723 Roma Termini-Palermo Centrale termina la corsa a Paola. I viaggiatori possono proseguire con l'IC 551 fino a Villa San Giovanni e successivamente raggiungere Messina Centrale con una nave Blu Jet.

L'IC 734 Siracusa-Roma Termini termina invece la propria corsa a Lamezia Terme, con i passeggeri indirizzati sull'IC 556 Reggio Calabria-Roma Termini.

Modificato anche il percorso dell'IC 551 Roma Termini-Reggio Calabria Centrale, instradato tra Rosarno e Lamezia Terme Centrale sulla linea alternativa via Mileto. Il convoglio non effettua le fermate di Vibo Marina, Briatico, Tropea, Ricadi e Nicotera.

L'IC 724 Siracusa-Roma Termini termina invece la corsa a Villa San Giovanni. Per i passeggeri è previsto il proseguimento con l'IC 560 Reggio Calabria Centrale-Roma Termini.

Numerosi i convogli Alta Velocità e Intercity che, secondo l'aggiornamento delle 15:30, risultano fermi. Si tratta dei Frecciarossa 8333 Roma-Reggio Calabria, 8863 Roma-Reggio Calabria, 9658 Reggio Calabria-Milano e 8868 Reggio Calabria-Roma, oltre agli Intercity 564 Reggio Calabria-Lecce, 556 Reggio Calabria-Roma, 562 Villa San Giovanni-Bari e 560 Reggio Calabria-Roma.

La situazione resta dunque particolarmente complicata lungo la direttrice tirrenica calabrese. La circolazione era stata sospesa alle 12 per consentire gli accertamenti sulla linea elettrica nel tratto compreso tra Nocera Terinese e Lamezia Terme Centrale. Le verifiche sono ancora in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti sulla ripresa della circolazione.