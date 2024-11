Secondo quanto emerso dai primi rilievi, le condizioni dei binari erano pessime. Intanto la linea rimane chiusa

Ci sarebbero due persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Paola nell’ambito delle indagini sull’incidente ferroviario dello scorso 6 dicembre verificatosi all’interno della galleria Santomarco. Una sarebbe il macchinista del convoglio, per imprudenza e imperizia nella conduzione, l’altra invece è un dirigente di Rfi per il quale si ipotizza il reato di disastro colposo. Inoltre sarebbero stati acquisiti alcuni documenti relativi agli ultimi interventi di manutenzione effettuati lungo la tratta Cosenza-Paola.

Rotaie ossidate e infiltrazioni d'acqua

Secondo quanto emerso dai primi rilievi, i binari presenterebbero danni diffusi dovuti alla ossidazione, mentre nel tunnel vi sarebbero copiose infiltrazioni d’acqua tali da rendere insicuro il passaggio dei treni. Dunque, secondo i primi accertamenti, la locomotiva sarebbe sviata per le pessime condizioni delle rotaie e della galleria. Nel momento dell’incidente il treno viaggiava ad una velocità di circa 130 chilometri orari, solo per un caso fortuito i vagoni non si sono ribaltati: poteva essere una strage.

Linea interrotta, si viaggia in pullman

Intanto la linea rimane ovviamente chiusa e probabilmente lo sarà ancora per lungo tempo. Predisposto un servizio di pullman sostitutivi i cui orari di partenza sono anticipati di trenta minuti rispetto a quelli del treno, poiché la percorrenza su gomma richiede tempi più lunghi.

