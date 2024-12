Trenta milioni di euro per riqualificare, ampliare e mettere in sicurezza i cimiteri calabresi. La Regione ha stilato la classifica definitiva dei Comuni beneficiari, che potranno contare su un plafond compreso tra i 140mila e i 194mila euro. Certo, l’input del decreto regionale del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, sebbene innegabile, mette un po’ i brividi: “Premesso che si rileva una crescente esigenza, dei comuni ricadenti nel territorio regionale, di contributi atti a incidere sugli impianti cimiteriali in considerazione del notevole incremento dei decessi per una popolazione sempre più anziana…».

Ebbene, premesso questo e toccato ferro, il decreto dirigenziale numero 17392 di oggi, 5 dicembre 2024, stila l’elenco dei Comuni calabresi ammessi al finanziamento attinto dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Ma non tutti i Comuni che hanno fatto richiesta hanno centrato l’obiettivo. Non sono pochi, infatti, gli esclusi, quasi sempre per una di queste due motivazioni: morosità nei confronti della Regione o fruizione di un altro finanziamento similare che impedisce di accedere anche questo.

