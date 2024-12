La quinta commissione del Csm ha deliberato una serie di proposte di nomina per incarichi direttivi e semi direttivi, che saranno sottoposte al Plenum. Le decisioni sono state in gran parte prese all’unanimità, mentre per alcune nomine si è registrata una divergenza di opinioni.

Csm, proposte all'unanimità

Tra le nomine votate all’unanimità, la Commissione ha proposto Patrizia Castaldini come nuovo Procuratore capo di Trieste e Gabriella Reillo come Presidente della Corte di Appello di Potenza. Luigi Cirillo è stato indicato come nuovo Presidente del Tribunale di Pescara, mentre per il ruolo di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Genova è stato scelto Marco Zocco. Altri incarichi riguardano Simona Di Monte, proposta come nuovo Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Napoli, e Roberto Giovanni Mazza, designato come Presidente di Sezione del Tribunale di Locri per il settore penale.

Maria Luisa Mingrone verso Crotone

Per quanto riguarda le nomine non unanimi, la scelta del nuovo Presidente del Tribunale di Crotone ha visto una divisione tra i membri della Commissione. Maria Luisa Antonietta Mingrone, in uscita dal tribunale di Cosenza, ha ottenuto 4 voti favorevoli (Maurizio Carbone, Eccher, Miele e Forziati), mentre Massimo Forciniti ha ricevuto un voto (Ernesto Carbone). Si è registrata un’astensione da parte del consigliere Paolini.

Tribunale di Cosenza, due nomi in campo

Con la proposta di Gabriella Reillo per la Presidenza della Corte d’Appello di Potenza, restano in lizza per la Presidenza del Tribunale di Cosenza due candidature: quella di Loredana De Franco, giudice della Corte d’Appello di Catanzaro, e quella di Maria Concetta Belcastro, presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Catanzaro.