Sul posto l’ambulanza medicalizzata di Tropea, carabinieri e vigili del fuoco. A causa del maltempo il velivolo non avrebbe potuto effettuare l’atterraggio né nel capoluogo né in riva allo Stretto

Incidente agricolo a Triparni, frazione di Vibo Valentia, dove un uomo di 93 anni, G.D.L., è rimasto ferito mentre si trovava in un terreno. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

I soccorsi sul posto

Sul posto è intervenuta la postazione medicalizzata di Tropea, con l’equipe sanitaria composta da Nardone, dall’infermiere Shmith e dall’autista Spinoso. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, chiamati per gli accertamenti e le operazioni di supporto.

Per il trasferimento del ferito è stato attivato anche l’elisoccorso, con l’equipe composta da Andreacchi e dall’infermiere Scarcella, insieme ai piloti Bartolini e Borzacchi. Le condizioni dell’anziano, secondo quanto appreso, sono risultate stabili.

A causa delle condizioni meteo avverse su Catanzaro e Reggio Calabria, il paziente è stato trasferito all’ospedale di Nicastro.