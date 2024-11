Si registrano numerosi disagi provocati dal maltempo anche lungo il litorale vibonese. In particolare a Pizzo una tromba d'aria, intorno alle ore 13.15, ha colpito con intensità la sede municipale e l'adiacente scuola di via Nazionale.

A darne notizia, lo stesso primo cittadino Gianluca Callipo che sui social spiega: «Molte tegole sono state sollevate per fortuna senza creare danni a persone. Gli operai del Comune - aggiunge il sindaco - insieme ai vigili del fuoco e all'Ufficio tecnico sono al lavoro per effettuare le necessarie verifiche». Per via dell’evento meteorologico numerose segnalazioni di tetti scoperchiati, cartelli e arredi urbani divelti, rami e vegetazione abbattuti. Tanta la preoccupazione tra i residenti.