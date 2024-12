Metà mattinata tra stupore e un po’ di preoccupazione sul Tirreno cosentino: tra le 9 e le 10 una tromba d’aria è apparsa all’orizzonte nel tratto di costa compreso tra Amantea e Belmonte Calabro. Neppure il tempo di far capolino al largo per gettarsi tra le onde e il fenomeno atmosferico è stato fotografo ed è finito sui social.

Pubblichiamo sopra gli scatti condivisi dalla pagina Facebook Cosenza 2.0 a opera di Maria Pia Caruso e Mimmo Suriano. Lo spettacolo delle trombe d’aria si accompagna sempre a qualche preoccupazione per i possibili danni nel caso in cui arrivino a terra: in questo caso nessun problema, la forza dei mulinelli si è scaricata in mare.