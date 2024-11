La vettura si trovava parcheggiata in strada ed è risultata di proprietà di un uomo di Amantea in vacanza a casa della compagna nella cittadina vibonese

Un'automobile è stata data alle fiamme durante la notte scorsa a Tropea, in pieno centro storico. Per tentare di far luce sull'episodio indagano i carabinieri.

L’auto si trovava parcheggiata sulla pubblica via ed è risultata di proprietà di un uomo di Amantea (Cs) in vacanza a casa della compagna a Tropea. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno accertato la natura dolosa dell’incendio.