È di un ferito il bilancio di un incidente stradale autonomo che si è verificato nel pomeriggio di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Tropea. Un 29enne di Parghelia, A.C., per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere con l’auto di cui era alla guida, un'Audi A1, contro un muretto e un albero posti ai margini della strada. Soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto, le sue condizioni hanno consigliato l’intervento dell’elisoccorso che ha prelevato il ferito e lo ha trasportato in ospedale a Lamezia Terme. Il giovane non sarebbe comunque in pericolo di vita.