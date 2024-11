Luci natalizie a forma di renne giganti e delfini volanti, palafitte di Babbo Natale, barche a vela avvolte da led effetto shabby chic, alberi di Natale rigorosamente blu navy. E ancora bar aperti, ristoranti e pizzerie, filodiffusione d’ordinanza: le luminarie “istagrammabili” e virali della città di Tropea si sono arricchite di un tassello fondamentale: e lo hanno fatto l’8 dicembre, giorno in cui la Porto di Tropea SpA ha formalmente inaugurato il villaggio di Natale allestito all’ombra del Marina yacht club.

In fila per le foto

Centinaia tra bambini, famiglie al gran completo, coppie alla ricerca del selfie migliore, mamme in fila per fotografare i pargoli sotto la mega renna che saluta dal molo, velisti, appassionati e curiosi provenienti da ogni parte della provincia – e non solo – si sono messi in fila di fronte a luminarie ed intrattenimenti, per godersi questa nuova frizzante aria natalizia. Tra autoscontri e brucomela, giostra classica e stand con vendita di giochi per bambini, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza, tutti i presenti hanno avuto di che divertirsi.

Un regalo alla città

«È un regalo che abbiamo voluto fare alla città di Tropea – ha dichiarato l’ad della Porto di Tropea SpA Aristide di Salvo – e non potevamo sperare in uno spettacolo migliore delle centinaia di bambini che oggi hanno fatto festa venendoci a trovare. Vederli tutti in fila, davanti alla casetta di Santa Klaus in mezzo all'acqua, aspettando che si accendano le luci, è per noi un momento magico – ha concluso -. L'ennesima dimostrazione di come la nostra società vuole essere vicina a Tropea».

Christmas Port Village

Il villaggio “by the sea” non si limiterà solo a luminarie e giostre: sono previsti concerti, intrattenimenti, iniziative diverse ma tutte destinate a popolare l’infrastruttura più chic della provincia. Insomma, il Natale a Tropea piace come e più di un cinepanettone, e non finisce di stupire ed attrarre. Anche al Porto, la fila delle macchine di quanti volevano entrare era consistente: tanto che la perla del Tirreno, da queste feste a venire, potrà essere ribattezzata la città delle luci. Orari, informazioni ed eventi, all'indirizzo www.portoditropea.it