È di due feriti, uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo viale Stazione a Tropea. A scontrarsi, questa mattina intorno alle 8, nel centro cittadino un'auto ed una moto, sulla quale si trovavano due persone.

Feriti entrambi, per uno di loro si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso di Locri per il trasporto al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per i traumi riportati. Anche il secondo ferito è stato trasportato nella stessa struttura in ambulanza.