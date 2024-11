Il crescente numero di contagi da Covid19 nella città di Cosenza e le recenti disposizioni presenti nelle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali in vigore dal prossimo 6 dicembre, hanno indotto la direzione del Fellini restaurant music, in accordo con l’artista Andrea Damante, a rinviare l’evento in programma per martedì 7 dicembre 2021. «Una decisione – spiega la direzione del locale – dettata dalla consapevolezza che la salvaguardia

della salute dei nostri clienti e di tutti i cittadini viene prima di ogni forma di business e spettacolo».



Continua a leggere su Cosenza Channel