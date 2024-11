Dopo la chiusura per caduta massi della provinciale vibonese tra Joppolo-Coccorino, l’unica via percorribile è una mulattiera

Sono veramente scarse le speranze che vengano finanziati a breve i lavori sul costone che sovrasta la strada provinciale n. 23 tra Joppolo e Coccorino, chiusa al traffico da 20 giorni dopo il crollo di grossi massi finiti sulla carreggiata.

Neanche l’ombra di un cantiere sulla fantomatica “Strada del mare”, l’arteria nevralgica per i collegamenti da e per la cosiddetta “Costa degli Dei”, come spiega il sindaco di Joppolo, Carmelo Mazza, che in questi giorni è anche alle prese col problema del "percorso alternativo" indicato dalla Provincia.

Una vera e propria "odissea" per gli automobilisti che percorrono il “bypass” tra stretti saliscendi, tanto che il primo cittadino sta provvedendo a realizzare un trasporto “fai da te” per gli studenti che non possono usufruire dello scuolabus impossibilitato ad attraversare la mulattiera che collega la località marina a Caroniti, sul Monte Poro.