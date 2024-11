È stata trovata morta Denise Galatà, la ragazza di 19 anni caduta nel fiume Lao durante una gita scolastica. Ad individuare il corpo della giovane, che si trovava sott'acqua, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il ritrovamento è avvenuto a breve distanza dal punto in cui la diciannovenne era finita in acqua. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo della giovane. L’area di ricerca, particolarmente impervia, era stata individuata nella mattina di oggi, dopo una ricerca ininterrotta da ieri al momento della scomparsa.

Per dare conforto e solidarietà ai familiari hanno raggiunto il luogo del ritrovamento i sindaci dei comuni di Laino Borgo, Mariangelina Russo, e di Laino Castello, Gaetano Palermo. Con loro anche il primo cittadino della vicina Papasidero, Fiorenzo Conte. Alla drammatica notizia del ritrovamento del corpo è seguito un violento ma per fortuna breve acquazzone. Le forze dell'ordine sono in attesa dell'arrivo del magistrato.

La giovane di Rizziconi insieme alla sua classe del liceo Rechichi di Polistena, ieri pomeriggio, stava effettuando un'escursione di rafting nel territorio di Laino Borgo. In base alle prime ricostruzioni, il gommone sul quale viaggiava insieme ad altri coetanei avrebbe urtato un masso. I ragazzi sarebbero caduti nel torrente e prontamente recuperati. Tutti tranne Denise. Dopo l'allarme lanciato da una guida, sono tempestivamente iniziate le ricerche. Pochi minuti fa il drammatico epilogo. Intanto la Procura di Castrovillari ha aperto un'inchiesta. Sentiti ragazzi, docenti e organizzatori.

Gli ultimi aggiornamenti dal nostro inviato sul posto