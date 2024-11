Il 58enne era morto da oltre due giorni quando i familiari l’hanno ritrovato privo di vita

Era da diversi giorni che non avevano più notizie di lui e così i familiari hanno provato a raggiungerlo lì dove era solito trascorrere del tempo. Nella sua roulotte è stato trovato cadavere Franco De Nardo libero professionista di 58 anni residente a Catanzaro ma domiciliato a Simeri Crichi. L’uomo era morto già da diversi giorni quando è stato ritrovato ma le cause del decesso non sono ancora chiare. Sul posto è giunto il medico legale che ha provveduto ad eseguire una prima ispezione cadaverica riservandosi ogni valutazione. Sebbene sul corpo non siano stati rilevati segni evidenti di violenza o tipici di morte accidentale è stata disposta l’autopsia.

L’uomo era solito trascorrere del tempo nella roulotte di sua proprietà da quando si era separato.

l.c.