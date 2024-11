I militari dell’Arma avrebbero inoltre trovato 545 euro in contanti; 3 bilancini elettronici di precisione e materiale vario che sarebbe stato utilizzato per confezionare la droga

I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria del rione Modena, hanno arrestato un marocchino 43enne, con precedenti per associazione per delinquere, ricettazione e lesioni. L’uomo a seguito di una perquisizione personale e veicolare, estesa successivamente al suo domicilio, sarebbe stato trovato in possesso di: kg. 1,600 complessivi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisi in 15 panetti da 100 grammi l’uno che sarebbero stati trovati all’interno di un ripostiglio, più altri piccoli involucri trovati nell’autovettura, nel garage e in uno zainetto. I militari dell’Arma avrebbero inoltre trovato 545 euro in contanti; 3 bilancini elettronici di precisione e materiale vario che sarebbe stato utilizzato per confezionare la droga.

Il quantitativo di stupefacente sequestrato verrà sottoposto alle analisi quantitative e qualitative per appurarne composizione e numeri di dosi medie singole confezionabili.

Alla luce di quanto accertato, il presunto “pusher” è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina davanti alla quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.