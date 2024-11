È stato ritrovato privo di vita, Raffaele Minniti, il 75enne residente a Rocca di Neto, scomparso da domenica scorsa. Il cadavere dell’anziano è stato rinvenuto questa mattina dagli uomini del Soccorso Alpino in una zona di campagna, particolarmene impervia, in località Simma, nei pressi di Casabona, poco distante da dove era stata ritrovata la sua auto.

L’uomo era uscito di casa nel primo pomeriggio di domenica scorsa per la raccolta dell’origano. I familiari, non vedendolo rientrare, avevano lanciato l’allarme. La Prefettura di Crotone aveva attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, dando il via alla ricerche, svolte con l’ausilio di elicotteri, unità cinofile e droni e alle quali hanno partecipato forze dell’ordine, associazioni e volontari. Sul luogo era stato attivato un posto di comando avanzato coordinato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Da stabilire, ora, le cause del decesso.