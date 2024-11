Il corpo senza vita ritrovato in località Cone D'aria a Celico. Avviate le indagini. Non si esclude il suicidio

L'avvocato Marcello Nisticò è stato ritrovato morto in località Cone D'aria a Celico. A ritrovare il corpo senza vita, a pochi metri dalla sua auto, i vigili del fuoco di Cosenza insieme al Soccorso alpino della Guardia di finanza. Del legale non si avevano più notizie da ieri mattina quando dopo un saluto fugace alla sorella si era allontanato a bordo della sua auto, una Jeep Renegade di colore bianco targata FH840LG. I familiari hanno quindi deciso di sporgere denuncia di scomparsa ai carabinieri della caserma Paolo Grippo di Cosenza. Oggi il ritrovamento. Sul posto anche i carabinieri per l'avvio delle indagini. Non si esclude possa trattarsi di suicidio.