Emettevano false fatture per giustificare l’effettuazione di lavori in cantieri risultati sequestrati. Lo ha scoperto la Guardia di finanza

La Guardia di finanza del Comando provinciale di Cosenza ha denunciato 20 persone per irregolare utilizzo di finanziamenti a sostegno dell'occupazione. L'attenzione dei militari si è concentrata su un progetto del valore di circa 800.000 euro ideato da una società operante in provincia di Cosenza, per la realizzazione di una struttura turistica, cofinanziato con risorse nazionali e regionali.

In particolare, le indagini svolte hanno evidenziato l'utilizzo di false fatture a fronte della dichiarata effettuazione di lavori presso cantieri risultati sottoposti a sequestro e quindi non realmente effettuati. Per tutti le accuse sono di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio e dichiarazione infedele mediante l'utilizzo di elementi fittizi ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

I soggetti segnalati alla Procura competente per territorio rischiano la reclusione fino a sei anni mentre le società da loro rappresentate, saranno destinatarie di sanzioni pecuniarie e interdittive tra cui l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, e contributi nonché la revoca di quelli già ottenuti.