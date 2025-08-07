Mette a segno una truffa a un'anziana in Calabria, ma una volta salito sul treno a Lamezia Terme e giunto a Salerno viene arrestato dalla Polfer in servizio alla sottosezione del capoluogo di provincia campano. Truffa aggravata è quanto contestano gli investigatori a L.A., che nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di gioielli in oro, tra cui bracciali, catenine e anelli, e orologi.

Oggetti poi riconosciuti dalla donna vittima della truffa. L’allarme era scattato subito dopo la segnalazione diramata dai carabinieri della Stazione di Girifalco (Catanzaro), che avevano ricevuto la denuncia-querela da parte della donna 75enne.