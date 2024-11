Gli imprenditori agricoli, attraverso false dichiarazioni di possesso di terreni, consentivano ai falsi braccianti di percepire illegalmente le indennità di disoccupazione e di malattia

Cosenza - La Guardia di Finanza di Corigliano ha scoperto l’ennesima truffa ai danni dell’Inps e ha denunciato 800 falsi braccianti agricoli nella sibaritide. La truffa avrebbe portato ad un danno da un milione di euro.



Gli imprenditori agricoli, attraverso false dichiarazioni di possesso di terreni, consentivano ai falsi braccianti di percepire illegalmente le indennità di disoccupazione e malattia. Le giornate agricole falsamente dichiarate all’Inps ammontano a 50mila. L’ente previdenziale ha così erogato indennità di "disoccupazione agricola" e di "malattia", pari ad un milione di euro. Gli imprenditori agricoli utilizzavano anche false fatture e documenti non veritieri che hanno consentito, inoltre, di evadere l'Iva per oltre ottocentomila euro e di occultare al fisco redditi per oltre un milione di euro.