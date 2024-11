Sono coinvolti nell'inchiesta "Violentemente investito 2" e accusati di diversi reati tra cui associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari

Sono 164 gli imputati che il gup di Catanzaro Vittorio Rinaldi ha rinviato a giudizio nell'ambito dell'inchiesta "Violentemente investito 2" condotta dal sostituto procuratore Irene Crea su una presunta serie di truffe assicurative.

Secondo le indagini condotte dalla Guardia di finanza in provincia di Catanzaro sarebbe stata operativa una organizzazione criminale dedita alle truffe alle compagnie assicurative. Gli imputati dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, falsa testimonianza, corruzione in atti giudiziari, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Il processo avrà inizio il 12 gennaio 2022 davanti al Tribunale collegiale di Catanzaro.