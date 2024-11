L'indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Crotone. Accertato un danno all'Inps di 620 mila euro

Crotone - Cento falsi braccianti agricoli ed il titolare dell'impresa che ne aveva attestato falsamente l'assunzione sono stati denunciati dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Crotone per una presunta truffa ai danni dell'Inps per un importo di oltre 620 mila euro. La stessa impresa, inoltre, secondo quanto è emerso dalle indagini, ha ottenuto contributi per oltre duecentomila euro cui, secondo gli investigatori, non aveva diritto.



L'inchiesta, che è stata condotta con la collaborazione delle sedi dell'Inps di Crotone e Cosenza, è stata delegata alla Guardia di finanza dalla Procura della Repubblica di Crotone. L'impresa coinvolta nell'attività investigativa aveva indicato, nelle denunce aziendali presentate, la disponibilità di terreni, oltre che nel Crotonese, anche in un centro della provincia silana.



L'attenzione della Guardia di finanza si è concentrata inizialmente sui contratti di fitto di terreni agricoli che, secondo quanto è emerso dagli elementi acquisiti grazie alle dichiarazioni dei proprietari, sono risultati per la maggior parte falsi. Molti proprietari, in particolare, hanno disconosciuto le firme apposte sui documenti, dichiarando di condurre in proprio i terreni.