I comandanti delle stazioni di Girifalco hanno preso la parola nelle parrocchie per spiegare i più comuni raggiri e come difendersi

Nelle giornate tra il 23 e il 27 marzo, in concomitanza con le celebrazioni religiose, tutti i comandanti di stazione della compagnia carabinieri di Girifalco, d'intesa con i parroci, hanno preso la parola in otto parrocchie del territorio provinciale per sensibilizzare le famiglie rispetto al fenomeno delle truffe alle persone anziane.

Sono delitti ben noti alla cronaca, raggiri solitamente perpetrati da sedicenti avvocati, vigili, tecnici, finti parenti ed amici che con qualche scusa riescono ad ottenere denaro dalle vittime o introdursi in casa per sottrarre i risparmi. Dopo la messa, o il rosario della sera, i marescialli dell'arma hanno spiegato come e quando questi delitti si manifestano, cosa fare per prevenirli, il ruolo fondamentale di amici e familiari nell'affrontarne l'insorgenza insieme alle forze di polizia. Molte le curiosità e le domande dei fedeli, gli esempi pratici sul come difendersi da reati dalla dimensione certamente contenibile attraverso una corretta informazione, buon senso, fiducia nelle forze dell'ordine, anche in questi casi a disposizione dei cittadini. Tra i luoghi di culto scelti la Chiesa di San Rocco a Girifalco, Santa Domenica a Caraffa, San Nicola di Bari a San Pietro a Maida, Santa Maria della Salvazione a Jacurso. L'iniziativa si ripropone di rinnovare la coscienza collettiva del fenomeno in favore dei più deboli, ripercorrendo il solco della tradizionale vicinanza dell'Arma alle comunità di questi Comuni.