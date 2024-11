Un tuffo nelle acque gelide di Catanzaro Lido in memoria di sua moglie Stefania e dei suoi piccoli Christian e Nicolò. E' quello che ha fatto questa mattina Angelo Frijia, prendendo parte alla manifestazione organizzata dall'associazione "Calabria un mare d'amore". Un ulteriore modo per ricordare la tragedia di San Pietro Lametino e per omaggiare, ha dichiarato Frijia, «i suoi angeli e quelli che stanno in cielo». Tante le persone accorse per prendere parte all'evento. A precedere il tutto un momento di raccoglimento e di preghiera.