Claudio, originario di Andria, in Puglia, è uno di questi fedeli frequentatori. «Ci veniamo da quando siamo piccoli, siamo affezionati a questo posto», racconta. La sua famiglia ha scelto ancora una volta di trascorrere le vacanze in un villaggio della zona, dove la vita quotidiana si svolge principalmente all'interno della struttura.

Tuttavia, non mancano le escursioni serali nelle vicine Schiavonea e altre cittadine più animate. «Ci piace visitare queste città, cenare fuori e andare a ballare. Ci si diverte abbastanza», afferma Claudio, sottolineando però la necessità di rinnovare le strutture ricettive: «Sicuramente a livello strutturale si potrebbe fare di più e meglio». Giovanni, un diciassettenne di Napoli, evidenzia le esigenze della sua generazione. «Innanzitutto dei posti adeguati alla generazione di oggi», spiega, lamentando la carenza di locali attrezzati nelle vicinanze e la mancanza di collegamenti di trasporto che permettano di uscire dal villaggio senza dover dipendere dai genitori. «Qui fuori non ci sono collegamenti navetta, nulla. O sei automunito o sei fuori dal mondo», aggiunge con una punta di malcontento. Dal punto di vista enogastronomico, Giovanni elogia la cucina locale, in particolare i piatti a base di mare che considera ideali per una giornata in spiaggia.

Mix di bellezze naturali, buona cucina e tradizione familiare, ma con necessità di innovazione

Tuttavia, non nasconde una certa preferenza per la cucina napoletana, meno speziata rispetto a quella calabrese. «I calabresi si basano molto sul piccante e sulle spezie, mentre noi napoletani cuciniamo per parecchio tempo, senza utilizzare troppi sapori», spiega.

Le testimonianze raccolte a Corigliano Rossano disegnano il quadro di una località amata e frequentata da generazioni, ma che necessita di investimenti infrastrutturali per rispondere meglio alle esigenze moderne. Un equilibrio tra tradizione e innovazione che potrebbe garantire alla città un futuro turistico ancora più brillante.

Federico, proveniente da Napoli, ha scoperto Corigliano Rossano grazie a un video trovato su internet che mostrava una splendida vista aerea della spiaggia. «La vista era incredibile e la spiaggia sembrava invitante», ha detto. Così, con la famiglia al seguito, ha deciso di intraprendere il viaggio in auto verso questo angolo di paradiso. La bellezza del posto è stata immediatamente evidente. «Il mare è bellissimo e quest'anno è veramente pulitissimo», ha affermato Federico. La combinazione di un mare cristallino e un clima caldo ha reso la vacanza perfetta per la sua famiglia. «Continueremo ancora a venire qui», ha aggiunto, sottolineando la loro intenzione di tornare. Federico e la sua famiglia trascorrono la maggior parte del tempo all'interno del villaggio turistico. «Viviamo molto il villaggio con i bambini piccoli» ha spiegato.

Tuttavia, ammette che al di fuori del villaggio le attrazioni sono limitate. «Fuori, nei pressi del villaggio non ci sono molte attrazioni. Bisogna spostarsi a Rossano per trovare qualcosa di più interessante». L'enogastronomia è un altro punto forte. Federico è entusiasta della cucina a base di pesce e dei piatti tipici locali. «Ho gustato tantissime cose eccellenti, tutte casarecce», ha ricordato con piacere. Anche i vini locali non deludono: «Sono ottimo, così come i liquori, i formaggi e i salami tipici».

Corigliano Rossano si conferma una meta prediletta per il turismo familiare. «Questo è il quarto anno che veniamo qui, e continueremo a farlo», ha detto Federico, riflettendo sul suo legame ormai consolidato con la località. Il mix di tranquillità, bellezze naturali e buona cucina rende questo luogo perfetto per chi cerca una vacanza rilassante e autentica.

Il confronto dei costi tra le destinazioni turistiche del Sud Italia: la scelta di Corigliano Rossano

Corigliano Rossano sta diventando una destinazione sempre più popolare tra i turisti napoletani, noti per le loro località di vacanza come la Costiera Amalfitana, Ischia e Capri. Cosa spinge un napoletano a lasciare queste rinomate località per scegliere le coste dello Ionio cosentino? Una turista di Napoli ci fornisce una chiara risposta: i prezzi e la bellezza impareggiabile del luogo. «I costi sono molto più accessibili qui in Calabria», afferma la turista. Questo è un punto cruciale per molte famiglie, considerando che una vacanza di due settimane a Corigliano Rossano può costare quanto una sola settimana nelle località campane più rinomate. La differenza di prezzo è significativa e permette a famiglie di godere di una vacanza più lunga e rilassante senza sacrificare qualità o bellezza.

Nonostante la fama della Costiera Amalfitana, di Ischia e di Capri, la turista sottolinea che il mare di Corigliano Rossano è «bellissimo» e «impareggiabile» La tranquillità e gli spazi ampi della spiaggia calabrese offrono un ambiente ideale per chi cerca relax e serenità. «Mi piace leggere sulla spiaggia con la brezza marina», racconta la turista, sottolineando come questo luogo riesca a combinare bellezza naturale e tranquillità, un mix difficile da trovare altrove. Oltre ai costi e alla bellezza, un altro fattore determinante è la vicinanza.

«È distante solo due ore e mezza da casa nostra, quindi è anche facile arrivarci», spiega la turista. Questa prossimità permette ai napoletani di godere di una vacanza rilassante senza dover affrontare lunghi viaggi, rendendo Corigliano Rossano una meta attraente e pratica. Il centro jonico si rivela particolarmente adatto alle famiglie con adolescenti. La villeggiante racconta come i suoi figli riescano a divertirsi e a stare in compagnia, mentre lei può godersi momenti di tranquillità. Questo equilibrio tra divertimento e relax è uno degli elementi che rendono questa località così speciale per chi viaggia in famiglia.