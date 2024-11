Mancano ormai pochi giorni al corteo organizzato per il prossimo 18 gennaio a Catanzaro dal comitato “Tutti insieme con Gratteri” che si terrà a Catanzaro davanti al vecchio Palazzo di Giustizia che ospita gli uffici della Procura.

A quanti vorranno esprimere la loro solidarietà al Procuratore, gli organizzatori hanno dato appuntamento in Piazza Matteotti dove molti manifestanti arriveranno con grandi Lego colorati e, sotto la Procura, formeranno una Calabria, un omaggio alle parole del procuratore Gratteri che si è impegnato fin dal suo insediamento a smontare e ricostruire la Calabria come con i Lego per liberarla dalla criminalità e dal malaffare.



Nel video, ecco cosa dicono i cittadini: