Durissimo il responsabile dello scudocrociato. 'Siamo disposti a collaborare con tutti gli uomini di buona volontà che vogliano contribuire chiudere questa pagina vergognosa per la città'.

VIBO VALENTIA - Tutti uniti per 'chiudere una pagina dolorosa e vergognosa', quella dell’amministrazione D’Agostino. Dall’Udc al PD, passando per Azione Democratica la mobilitazione è pronta. In vista delle prossime elezioni comunali, i partiti del centrosinistra, scudocrociato compreso, sono pronti a contrastare insieme il sindaco di un’amministrazione << che sopra ogni dubbio e' da considerare la peggiore amministrazione di sempre>>.

Il patto tra Soriano e Luciano. Cogliendo al volo, l’idea lanciata dal segretario cittadino vibonese del PD Stefano Soriano, a seguito di una polemica scoppiata tra il capogruppo di A D in consiglio Stefano Luciano e il gruppo consiliare dei democratici, Bruno Greco, commissario cittadino dell’UdC, si dichiara pronto a sedersi al tavolo delle trattative, con l’intento di avviare un progetto che nel breve periodo riesca a cancellare i danni prodotti dall’attuale maggioranza. << Serve - ha sottolineato Greco - una improcrastinabile azione tesa ad eliminare le cause che stanno portando all'assassinio sociale, culturale ed economico di questa città>>.

L’UdC fuori dalla maggioranza. Poi, in un rapido excursus, ha ripercorso l’allontanamento del suo partito dalla maggioranza. << Abbiamo pagato a caro prezzo, in tempi non sospetti –ha detto - il coraggio di denunciare l'assoluta incapacità di questa amministrazione di farsi carico delle necessità più elementari della comunità. Abbiamo rinunciato ad ogni posizione di comodo – ha aggiunto - per far fronte alla nostra fedeltà verso una sana amministrazione. Abbiamo sperato che un minimo di coscienza civile potesse spingere questi disamministratori a farsi da parte di fronte allo sfacelo in cui è stata portata la città. Ma non c'è maggior sordo di chi non vuol sentire>>. Ora, in una logica super-partes anche i centristi sono pronti a dire BASTA. E, soprattutto, ad aprire le porte all’accoppiata Luciano-Soriano, ragionando in un’ottica trasversale. 'Bisogna che quanti sono coscienti che non c'è più tempo da perdere, sia a destra che a sinistra, si mettano insieme – ha esortato Greco - per far si che questa pagina dolorosa e vergognosa, venga chiusa al più presto'. Insomma , una vera e propria "chiamata alle armi" ' per progettare insieme -ha concluso - ciascuno nella propria diversità, la ricostruzione morale, sociale, culturale ed economica di questo territorio con un solo primato, quello dei balzelli tra più alti d'Italia '.