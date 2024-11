Approvate le graduatorie di merito e dei vincitori per ciascun distretto di Corte di Appello e per la Corte di Cassazione dei primi 8.171 addetti all'ufficio per il processo. Per la Cassazione, l'immissione dei 200 vincitori è fissata a partire dal 14 febbraio 2022, secondo il calendario che verrà pubblicato su Giustizia.it e comunicato agli interessati all'indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Dal 21 febbraio invece è prevista l'entrata per i vincitori di concorso negli Uffici giudiziari. Per la diffusione dell'ufficio per il processo e l'implementazione di modelli operativi innovativi è stato recentemente approvato un cospicuo finanziamento (oltre 51 milioni euro) per 6 macro-progetti proposti da 57 atenei. In Calabria sono previste 512 addetti all’ufficio del processo tra profili giuridici ed economici-

Inoltre, tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta della sede, tramite piattaforma informatica, raggiungibile dal link https://concorsipersonaledog.giustizia.it/concorsi - sezione “GESTIONE PREFERENZA SEDE”, con le medesime credenziali utilizzate per accedere alla piattaforma Formez STEP-ONE.

Cos’è l’ufficio del processo

L’istituzione dell’ufficio del processo, recita il sito del ministero della Giustizia, “corrisponde ad un progetto di miglioramento del servizio giustizia, che, prendendo spunto da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari”.

Qual è il ruolo dell’addetto all’ufficio del processo

Il sito giustizia.it, in sintesi, spiega le funzioni dell’addetto all’ufficio del processo. “Gli addetti all'ufficio del processo avranno il compito di: collaborare allo studio della controversia e della giurisprudenza; predisporre le bozze di provvedimenti; collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile”. Questo per smaltire il carico di lavoro della giustizia, come richiesto dall’Europa e messo nero su bianco nel Pnrr. Lo stipendio base di un addetto dell’ufficio del processo sarà di 1.700 euro lordi al mese.

La suddivisione dei posti nel Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro

Nel Distretto giudiziario di Catanzaro sono previste 304 nuove assunzioni, così suddivise:

48 addetti all'ufficio del processo alla Corte d'Appello di Catanzaro

42 addetti all'ufficio del processo al tribunale di Castrovillari

75 addetti all'ufficio del processo al tribunale di Catanzaro

44 addetti all'ufficio del processo al tribunale di Cosenza

14 addetti all'ufficio del processo al tribunale di Crotone

25 addetti all'ufficio del processo al tribunale di Lamezia Terme

23 addetti all'ufficio del processo al tribunale di Paola

33 addetti all'ufficio del processo al tribunale di Vibo Valentia

La suddivisione dei posti nel Distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria

Nel Distretto giudiziario di Reggio Calabria sono previste 208 nuove assunzioni, così suddivise:

60 addetti all'ufficio del processo alla Corte d'Appello di Reggio Calabria

92 addetti all'ufficio del processo al tribunale di Reggio Calabria

23 addetti all'ufficio del processo al tribunale di Locri

33 addetti all'ufficio del processo al tribunale di Palmi

