Per il sesto anno consecutivo si ripete la tradizione del bagno natalizio a cui partecipano decine di persone per nulla intimorite dalla temperatura del mare

Un tuffo nel mare d'inverno per augurare buone feste e che sia di buon auspicio per il nuovo anno. Una trentina di appassionati ha partecipato al cimento invernale di Locri, organizzato dall'associazione Zefiria in collaborazione con il salvamento locride mare. Quella del bagno natalizio è una tradizione che si ripete da sei anni. Il trend è in crescita e i sostenitori sono sempre tantissimi.