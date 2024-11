La bimba sarebbe stata soffocata premendole sul viso un cuscino. Si sospetta che a ucciderla sia stata la madre che avrebbe tentato il suicidio. Aperte le indagini

L’ennesimo dramma si è consumato a Cosenza: una bambina di sette mesi è morta questa mattina all'ospedale all'Annunziata dove è stato portata da alcuni familiari compresa la madre, sulla quale graverebbero gravi sospetti. La donna, 37 anni, al momento in stato di choc sarebbe piantonata.



Proseguono gli accertamenti per determinare le cause precise della morte della piccola arrivata in ospedale con una crisi respiratoria in atto provocata probabilmente da soffocamento. In Questura è attualmente sentito dagli investigatori della Squadra mobile il padre della bambina, nella speranza che possa fornire indicazioni utili per chiarire l’esatta dinamica della vicenda.

15:28:47 - La madre avrebbe tentato il suicidio, ingerendo barbiturici. Secondo una prima ricostruzione, a trovare il cadavere della bambina é stato il padre, al suo rientro a casa. L'uomo ha poi trovato la moglie su una poltrona, colta da malore e, a terra, accanto alla donna, una confezione vuota di barbiturici.