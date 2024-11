La Suprema corte ha rigettato il ricorso di Nicola Polito. Diventa definitiva la condanna a 6 anni e due mesi di reclusione per Nicola Polito che era stata comminata con la sentenza in secondo grado per l'omicidio di Francesco Palmieri

La prima sezione della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Nicola Polito, 36 anni, attualmente agli arresti domiciliari a Mileto, confermando la condanna a 6 anni e 2 mesi decisa lo scorso anno dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro per l’omicidio del cugino Francesco Palmieri, assassinato l’1 aprile del 2020 a Paravati, in pieno lockdown. In primo grado l’imputato (al termine di un processo celebrato con rito abbreviato che è valso uno sconto di pena pari ad un terzo) era stato condannato a 8 anni e 2 mesi.

I giudici di secondo grado avevano ritenuto assorbiti in un unico reato le contestazioni relative al porto in luogo pubblico ed alla detenzione illegale di un fucile e da qui la rideterminazione della pena. Resta così confermato in via definitiva il delitto colposo di omicidio, a fronte di una morte che sarebbe stata la conseguenza di un altro reato. Caduta la volontarietà dell’azione omicidiaria così come sostenuta dalla pubblica accusa. I familiari della vittima (parti civili), ovvero i genitori, Antonio Palmieri ed Elvira Rocco, e i fratelli Antonella e Giuseppe, erano assistiti dagli avvocati Antonio Porcelli, Giuseppe Monteleone e Marcella Vangeli. Nicola Polito (difeso dall’avvocato Salvatore Sorbilli) è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili.

