La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nei confronti di Giuseppe Pilato per l’omicidio di Mary Cirillo, la donna assassinata nel 2014 a Monasterace. I giudici supremi hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Gervasi e Antonio Mazzone limitatamente alla mancata riduzione della pena, conseguente alla scelta del rito abbreviato, il rito che prevede lo sconto di un terzo della pena prevista. In secondo grado Pilato era stato condannato a 26 anni di carcere dopo un ergastolo inflitto in primo grado dal tribunale di Locri. Per Pilato ora verrà celebrato un nuovo processo in Appello che dovrà stabilire il nuovo trattamento sanzionatorio.

