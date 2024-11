Lucia Lo Gatto e Manuel Palazzo sono stati condannati ieri in primo grado a trent’anni ciascuno per l’omicidio di Aldo Gualtieri, compagno della donna e padre delle sue due figlie, brutalmente ucciso il 18 aprile dello scorso anno

Dopo tre ore di camera di consiglio, il gup di Vicenza ha condannato oggi con rito abbreviato a 30 anni di reclusione Manuel Palazzo e l'amante Lucia Lo Gatto per l'omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dall'occultamento di cadavere, del marito della donna, Aldo Gualtieri. Per Lo Gatto è stata anche stabilita la sospensione dell' esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle due figliolette per la durata della pena. Il cadavere dell'uomo venne ritrovato carbonizzato nelle colline sopra Possagno nella notte fra il 18 e il 19 aprile 2015, mentre l'omicidio, secondo l'accusa, sarebbe avvenuto in un condominio di Romano d'Ezzelino.