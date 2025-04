Arriva la sentenza definitiva per Santoro Favasuli e Pietro Favasuli, rispettivamente padre e figlio, accusati dell’omicidio di Salvatore Pangallo, il 25enne assassinato al confine tra Bianco e Africo Nuovo nel novembre 2020.

La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le condanne inflitte in secondo grado dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria ai due imputati: 14 anni e 6 mesi per Santoro Favasuli, 13anni e 4 mesi per Pietro Favasuli.

Favasuli padre e Favasuli figlio si costituirono ai carabinieri qualche giorno dopo l’omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori all’origine vi sarebbero stati dissidi familiari, legati a problemi di confine di alcuni terreni.