Dopo quello in cui ieri sera è deceduto un ragazzo di 14 anni, in Calabria c'è stato un altro incidente mortale provocato dal ribaltamento di un trattore. É accaduto stasera a Rocca di Neto, nel Crotonese. La vittima è un pensionato di 74 anni, Antonio Iozzi.

L'incidente si é verificato mentre Iozzi stava lavorando in un terreno per aiutare un suo conoscente. Il trattore di cui era alla guida, ribaltandosi, lo ha schiacciato e il pensionato è morto all'istante. Sull'incidente hanno avviato indagini i carabinieri per ricostruirne la dinamica ed accertare eventuali responsabilità. Sul posto, per gli accertamenti tecnici, anche i vigili del fuoco.