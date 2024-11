La statale 106 ionica è di nuovo teatro di un incidente stradale. Dopo lo scontro registrato ieri a Copanello, che ha causato ben sei feriti, questa mattina si è verificato un incidente sulla strada statale 106 Var/A “di Catanzaro Lido” al km 11,300 all’altezza di Catanzaro. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano tre feriti.

La carreggiata in direzione Reggio Calabria è momentaneamente chiusa. Sono state istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.