Un anno fa il tragico incidente a Lorica costato la vita al direttore d’esercizio degli impianti Alessandro Marcelli. Oggi, nel primo anniversario dalla sua scomparsa, Marcelli è stato ricordato in tutte le sedi di Ferrovie della Calabria con un minuto di silenzio ed una preghiera, al termine del quale sono risuonati il fischio delle automotrici ed il clacson degli autobus.

«Nella suggestione del momento - riferisce una nota della società, di cui Marcelli faceva parte in qualità di direttore di Infrastrutture e patrimonio - è riecheggiato un profondo ed intenso sentimento di affetto da parte di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Alessandro e di apprezzarne la professionalità e l’umanità che hanno sempre rappresentato il Suo tratto distintivo. Professionalità e umanità che sapientemente e generosamente Alessandro ha profuso in tutta la sua attività lavorativa, determinante nei risultati conseguiti dall’azienda e nella crescita dei suoi collaboratori, colleghi e amici. Per queste ragioni e non solo, l’amministratore unico, i dirigenti, ed il personale tutto, ringraziano Alessandro onorando la Sua memoria nell’impegno costante, lavorando con serietà e nel rispetto delle persone, come ha insegnato il compianto ing. Marcelli con il suo sempre sincero ed accogliente sorriso».