Le dichiarazioni dei politici regionali per la scelta del Consiglio dei Ministri di un uomo dello Stato che nella sua carriera si è distinto per operazioni importanti

La nomina del Consiglio dei Ministri a capo della Polizia del catanzarese Vittorio Pisani, che attualmente ricopriva il ruolo di vicedirettore dell'Aisi, inorgoglisce il panorama politico calabrese. Pisani ha una lunga esperienza sia sul campo, sia all’interno dell’intelligence italiana e nella lotta alla criminalità organizzata. Un poliziotto di "razza" che nella sua carriera ha partecipato ad importanti operazioni contro il clan dei Casalesi e l'arresto dei superlatitanti Michele Zagaria e Antonio Iovine

Occhiuto: «Congratulazioni al prefetto, onorerà con professionalità questo incarico»

Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, sui social ha commentato: «Congratulazioni al prefetto Vittorio Pisani, originario di Catanzaro, nominato dal Consiglio dei ministri nuovo capo della Polizia di Stato. Sono certo che onorerà questo prestigioso incarico con dedizione e professionalità».

Fiorita: «La scelta del Governo ci riempie di orgoglio»

«A Vittorio Pisani, catanzarese e neo Capo della Polizia, giungano le più vive e calorose felicitazioni, insieme con gli auguri di buon lavoro, da parte della Città tutta». Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. «La scelta del Governo - aggiunge Fiorita - ci riempie di orgoglio per l'incarico di altissima responsabilità conferitogli, compendio di una carriera più che brillante e

riconoscimento di una statura professionale di indiscutibile livello. Un incarico che, ne siamo assolutamente certi, Pisani svolgerà al meglio nell'interesse del Paese ed a presidio della legalità»

Mancuso: «Nomina che esalta merito, competenza ed esperienza sul campo»

«Una nomina che esalta merito, competenza ed esperienza sul campo, come si evince dal suo brillante profilo professionale». Lo dice il presidente Filippo Mancuso che, anche a nome del Consiglio regionale della Calabria, rivolge al neocapo della Polizia di Stato Vittorio Pisani, originario di Catanzaro, «le congratulazioni per un incarico autorevole e di grande responsabilità per la sicurezza dei cittadini e del Paese».

Bruni: «Carriera eccellente coronata con una nomina prestigiosa»

«Vittorio Pisani, 55 anni, calabrese di Catanzaro è stato nominato Capo della polizia dal Consiglio dei ministri. Una carriera eccellente, sempre al servizio delle Istituzioni e dei cittadini, coronata con una nomina tanto gravosa quanto prestigiosa». Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Partito democratico e Vicepresidente della Commissione Antindrangheta. «Vittorio Pisani è il classico poliziotto di razza, amato dai suoi colleghi e temuto dalla criminalità organizzata. Ha trascorso molti anni in servizio alla Squadra Mobile di Napoli dove si è distinto per la cattura di alcuni esponenti di spicco della camorra come Eduardo Contini e i super latitanti Michele Zagaria e Antonio Iovine. A lui vanno gli auguri sinceri per un buon lavoro con la speranza che faccia il possibile per proteggere tutti i cittadini, soprattutto quelli della sua terra dove c’è sempre più bisogno dell’aiuto delle Istituzioni, a ogni livello. Sono certa che Pisani - conclude la Bruni - dimostrerà il suo valore anche in questo difficile incarico».

Ferro (Fdi): «Il Governo Meloni ha scelto una autentica eccellenza»

«Auguri di buon lavoro al nuovo capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani. Con la sua nomina il Governo Meloni ha scelto una autentica eccellenza, che unisce all’elevato spessore umano una grande competenza e una importante esperienza sul campo, sia nel contrasto alla criminalità organizzata che nel ramo dell’intelligence. La sua nomina è anche motivo di particolare orgoglio per l'intera comunità della mia città, Catanzaro, di cui Pisani è originario. Auguro un proficuo lavoro anche al nuovo Prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ringrazio per il lavoro svolto in questi due anni alla guida del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Due servitori dello Stato che hanno sempre dato prova di grande valore, e che anche nei nuovi incarichi daranno un contributo fondamentale nell’azione di tutela della sicurezza dei cittadini e di contrasto alla criminalità, prioritaria per il governo». È quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro